شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبدالملك للاعبي الزمالك: شكراً على كل نقطة عرق بذلتوها.. فخورين بيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب وجه أحمد عيد عبدالملك، لاعب الزمالك السابق، رسالة إلى لاعبي الفريق الأبيض عقب خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا بالهزيمة أمام الأهلي «2-1»، اليوم الأربعاء. وكتب عبدالملك عبر حسابه بموقع «تويتر»: «شكراً لاعيبة الزمالك على كل نقطة عرق بذلتوها فخورين بيكو ودي الكورة جيل كبير ومحترم ومبروك للنادي الأهلي المكسب». وتوج النادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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