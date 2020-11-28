شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح بميادين قنا احتفالًا بفوز الأهلي بالبطولة الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت ميادين محافظة قنا احتفالات وهتافات بالنصر عقب فوز النادى الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف والفوز بالبطولة الأفريقية للمرة التاسعة. حيث توافدت الجماهير إلى الشوارع والميادين الرئيسية للاحتفال بالفوز وهتفوا "بنحبك يا أهلى" و "أهلاوى أهلاوى" و"أخدنا البطولة " بالإضافة إلى إطلاق أصوات الموسيقى والاحتفال بالسيارات فيما انتشرت سيارات المرور للعمل على تسيير حركة المرور ومنع التكدس المرورى احتفالات الفوز بالبطولة الأفريقية بقنا الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

كانت هذه تفاصيل خبر أفراح بميادين قنا احتفالًا بفوز الأهلي بالبطولة الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.