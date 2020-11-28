شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتسلمون ميداليات المركز الثاني بغرفة خلع الملابس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارسل مسؤولو الشركة المنظمة لمراسم نهائي البطولة الأفريقية، التي حسمها النادي الأهلى عقب فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف، الميداليات الخاصة بلاعبي الزمالك مع أحد مندوبيها إلى غرفة لاعبي الفريق، حيث يقضي بروتوكول الحفل بمنح الفريق الخاسر ميدالياته بغرفة خلع الملابس وليس في الملعب كما هو المعتاد.

بينما قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئس اللجنة الخماسية، وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، بتسليم الميداليات للاعبي الأهلى واهدى محمد الشناوي كابتن فريق الأهلى كأس البطولة لمؤمن زكريا لرفعها.