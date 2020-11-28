شكرا لقرائتكم تامر عبد الحميد بعد خسارة الزمالك لقب أفريقيا: كرة ظالمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك الأسبق عن حظنه بعد خسارة فريقه لقب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلى.

وكتب دونجا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر:" كورة ظالمه كوره ظالمه كوره ظالمه فريق يلعب وفريق يكسب ايه الحظ ده حاجه غير طبيعيه".

حصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة - ومروان محسن،.

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وأدار الحكم الجزائرى مصطفى غربال مباراة الليلة.