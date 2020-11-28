الأهلي يعزز رقمه القياسي في مرات التتويج الإفريقي و21 لقبا قاريا

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جدة - عمرو شويل تمكن الأهلي من تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد تغلبه على الزمالك في المباراة النهائية، التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة. ليضيف النادي الأهلي سطرًا جديدًا من سطور المجد الكروي، بعدما عزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، موسعًا الفارق مع أقرب ملاحقيه «الزمالك - مازيمبي الكونغولي» إلى 4 بطولات.
لم يكتفِ الأهلي بالتتويج باللقب وتعزيز الرقم القياسي الإفريقي، حيث نجح في رفع رصيده من البطولات القارية إلى 21 لقبًا قاريًّا، مواصلًا مطاردة ريال مدريد أكثر أندية العالم تتويجًا بالألقاب القارية في العالم برصيد 24 لقبًا.
وبات خط هجوم الأهلي، الذي نجح في تسجيل 36 هدفًا في النسخة الجارية من البطولة، هو أقوى خط هجوم في تاريخ المسابقة، وصاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف التي يتمكن فريق من تسجيلها في نسخة واحدة في تاريخ البطولة.
وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق اللقب التاسع في تاريخه بعد تغلبه على حساب الزمالك في المباراة النهائية مساء اليوم بنتيجة 2-1، افتتح عمرو السولية التسجيل للأهلي قبل أن يدرك الزمالك هدف التعادل، لينجح محمد مجدي أفشة في تسجيل الهدف الثاني.
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