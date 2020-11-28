شكرا لقرائتكم إيهاب توفيق: كان لدي ثقة فى فوز الأهلي بأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفنان إيهاب توفيق أن بطولة دوري أبطال أفريقيا غالية للنادي الأهلي بعد غياب دام لمدة سبع سنوات. وقال توفيق خلال تصريحات تلفزيونية: "أبارك لجماهير النادي الأهلي فى كل مكان بالعالم بالتتويج ببطولة أفريقيا وشعور الفوز رائع للغاية لأنها جاءت من نادي كبير مثل الزمالك". وأضاف: "لم أشعر بالقلق على الإطلاق وكان لدي ثقة كبيرة فى اللاعبين على الرغم من غياب الأعمدة الأساسية عن الفريق بسبب إصابات كورونا".

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