شكرا لقرائتكم أحمد عبدالحليم: "من حق جماهير الزمالك تزعل بس احنا كسبنا فريق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد أحمد عبدالحليم نجم نادي الزمالك السابق، بلاعبي الفريق الأبيض فى مباراة النادي الأهلي رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال فى تصريحات للاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك والأهلي عبر قناة النادي الأبيض : إن الأهلي وصل لمرمي الزمالك ٣ مرات فقط والفريق الأبيض كان الأفضل ولكن فى النهاية الأهلي على الرغم أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة قوية بمنتهي الرجولة.

وتابع: "من حق الزمالك تزعل بسبب خسارة اللقب ولكن احنا كسبنا فريق قوي ولاعبي الزمالك لم تقصر".

يشارك الأهلى، فى كأس العالم للأندية للمرة السادسة فى تاريخه، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا، للموسم الحالى 2019 – 2020، على حساب غريمه التقليدى الزمالك، بنتيجة 2 – 1، للمرة التاسعة بتاريخه، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة، على ملعب "القاهرة".

ويعد الأهلى، النادى العربي، الأكثر مشاركة فى كأس العالم للأندية، برصيد 6 مرات، والتى كان أخرها، فى المغرب، عام 2013.

وبدأ المارد الأحمر، مشاركاته بكأس العالم للأندية، فى عام 2005، ثم 2006، 2008، 2012 وأخيرا 2013.

ويعد الأهلى، رابع الأندية المتأهله للنسخة القادمة من كأس العالم للأندية، بعد أندية بايرن ميونخ، بطل دورى أبطال أوروبا، الدحيل، بطل الدوري القطرى وأوكلاند النيوزيلندى، بطل الأوقيانوسية.

وسيطر التعادل الإيجابي، بنتيجة 1 – 1، على أحداث الشوط الأول من اللقاء، تقدم عمرو السولية، للأهلى فى الدقيقة الخامسة، ونجح محمود عبد الرازق شيكابالا، فى إدراك هدف التعادل بالدقيقة 31.

وفى الشوط الثانى، سجل محمد مجدى أفشة، هدف فوز الأهلى بالمباراة، بالدقيقة 86 من زمن المباراة.