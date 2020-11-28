شكرا لقرائتكم الجوائز المالية لكأس العالم للأندية بعد تأهل الأهلي رسميا للبطولة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل الأهلي الى كأس العالم للأندية المقبلة التي حدد لها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعداً لها فبراير المقبل أثر تغلبه على الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة.

وتعتبر مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية هي السادسة حيث سبق له أن تأهل الى 5 بطولات ماضية كان أفضل مركز حققه فيها هو الثالث وبرونزية المونديال باليابان.

توج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2-1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك، اليوم الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي في أول نهائي مصري للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعاً رصيده إلى 9 ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، إذ استعصى عليه اللقب مجدداً، علماً بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.

وتقدم الأهلي بهدف مبكر للغاية سجله عمرو السولية بضربة رأس في الدقيقة الخامسة إثر ضربة ركنية للفريق.

ورد الزمالك بهدف مارادوني للاعبه المخضرم محمود عبد الرازق (شيكابالا) في الدقيقة 31، بعدما تلاعب بأربعة من لاعبي الأهلي ثم سدد الكرة بيسراه من حدود منطقة الجزاء لتخترق الكرة الزاوية العليا للمرمى على يمين محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وفي الشوط الثاني، تصدى القائم لهدف مؤكد للأهلي إثر تسديدة من اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 55 كما تصدت بعدها بدقائق لتسديدة من زيزو.

وفي الدقيقة 86، استخلص محمد مجدي أفشة الكرة من أمام أحد لاعبي الزمالك أمام منطقة الجزاء مباشرة وسددها قوية في الزاوية البعيدة على يسار الحارس ليكون هدف الفوز والتتويج في الوقت القاتل.

وتأتي مجموع الجوائز المالية لها 16.5 مليون دولار فقط، وهو السائد حتى الآن، ففي النسخة المقبلة يكون توزيع الجوائز المالية كالتالي:

البطل يحصل على 5 مليون دولار.

الوصيف يحصل على 4 مليون دولار.

المركز الثالث يحصل على 2.5 مليون دولار.

المركز الرابع يحصل على 2 مليون دولار.

المركز الخامس يحصل على 1.5 مليون دولار.

المركز السادس يحصل على مليون دولار.

المركز السابع يحصل على نصف مليون دولار.