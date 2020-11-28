شكرا لقرائتكم فاروق جعفر : الزمالك لعب والأهلي فاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، بمستوي لاعبي الفريق فى مباراة الأهلي رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال جعفر فى تصريحات للاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك والأهلي عبر قناة النادي الأبيض : "الزمالك لعب ولكن الأهلي فاز مؤكدا أن الفريق الأبيض تفوق على الأهلي من كافة الوجوه و الزمالك دخل المباراة بقوة بعد تلقيه الهدف الأول الزمالك أدى مباراة قوية لكنه افتقد اللمسة الأخيرة .

يذكر أن الزمالك خسر لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة من الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وحصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة - ومروان محسن،.

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وأدار الحكم الجزائرى مصطفى غربال مباراة الليلة.