شكرا لقرائتكم الغندور: غربال تغاضى عن ركلة جزاء لأشرف بن شرقي.. وكل الظروف كانت ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن خسارة فريقه لقب دوري أبطال إفريقيا، الذي توج به غريمه الأهلي بعد الفوز بهدفين لهدف في نهائي البطولة، الذي أقيم على إستاد القاهرة.

قال الغندوري عبر فيديو بثه على حسابه بموقع "فيسبوك": "أبارك للأهلي وحظ أوفر للزمالك وأقول للجماهير عليكم ان تفخروا بهذا الفريق قدم كل حاجة في كرة القدم، غياب عبد الشافي والونش واسلام جابر لا يلعب في مركز الظهير وهو جناح في الأصل كما يغيب عن الزمالك وأوباما وعبد الله جمعة اوناجم".

تابع: "الزمالك قدم مباراة كبيرة وكان الأكثر استحواذا وكل احصائيات كرة القدم تقول أن الزمالك اكثر استحواذا واكثر في الركنيات والفرص على المرمى وركلة جزاء مليون في المائة لأشرف بن شرقي ومصطفى غوربال لم يذهب لها أو يشاهدها والزاوية واضحة للجميع".

أردف: "هدف اكثر من رائع من افشة ولو كان فيه وقت كان الزمالك ادرك التعادل، والظروف كانت ضد الزمالك قبل المباراة وغاب عنه 3 من اللاعبين الأساسيين ومع ذلك قدم مباراة كبيرة وكان هناك سيطرة على وسط الملعب وفرصة حقيقية لحسين الشحات".

استرسل: "هذه هي كرة القدم ولكن الكرة غدارة كان سهل جدا الوصول لمرمى الأهلي ولكن هذه هي الكرة ، وفي النهاية كرة القدم لا تعترف الا بالنتيجة راحت للأهلي واللي هتؤدي انه يتأهل لكأس العالم للاندية

أشار: "هذه المباراة لا تعبر عن السيطرة الكاملة للزمالك على مجريات المباراة اول ربع ساعة كانت سيطرة للأهلي ثم اختفى وكانت السيطرة للزمالك في كل مجريات المباراة".

شدد: "كنا عايزين نفرح ونروح كاس العالم للاندية ولكن قدر الله وما شاء فعل وزي ما فرحتوا بالسوبر المصري ومباراة الدوري وغيركم زعل وهذه هي الكرة غدارة".

أضاف: "لاعبو الزمالك كانوا محترمين يكفي كان فيه ركلة جزاء صحيحة ولم يفتعلوا مشاكل، وشكرا يا رجالة الزمالك تحديت كل الظروف حاولتوا تجيبوا الكرة وتفرحوا جمهوركم ولكن الكرة مكسب وخسارة".