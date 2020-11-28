شكرا لقرائتكم خبر عن العين يكسب «كلاسيكو الإمارات» بهدف ريان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

حقق العين ثلاث نقاط غالية بعد فوزه على الوحدة بهدف وحيد في «كلاسيكو الإمارات» سجله اللاعب ريان يسلم في الشوط الثاني في المباراة التي جمعت بين الطرفين، أمس الجمعة، في ختام الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 14 نقطة ويتساوى مع الجزيرة ويشاركه في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد «العنابي» عند 13نقطة.

جاءت مباراة «الكلاسيكو» مخيبة للآمال خصوصاً في شوطها الأول الذي يعتبر من أسوأ الأشواط في تاريخ لقاءات الفريقين، فيما تحسن الأداء قليلاً في الشوط الثاني وظهرت رغبة الفوز عند الجانبين ونجح فيه العين في إحراز هدف.

كان الشوط الأول بطيئاً وغلب عليه الحذر الزائد من الجانبين خوفاً من الخسارة، وكانت أفضلية الاستحواذ للعين، ولكن من دون فاعلية، فيما كانت هجمات الوحدة هي الأخطر رغم قلتها، ولم يتعرض حارسا المرميين إلى أي اختبار حقيقي، لذلك كان منطقياً أن ينتهي الشوط الأول سلبياً في كل شيء.

ومع بداية الشوط الثاني صدت العارضة تسديدة قوية للاعب الوحدة خميس إسماعيل، بعدها بعشر دقائق صدت العارضة أيضاً كرة لإسماعيل مطر، وفي الدقيقة 64 نجح العين في إحراز هدف السبق عن طريق ريان يسلم بتسديدة في الزاوية اليسرى لحارس العنابي، ثم لاحت فرصة أمام طحنون الزعابي لإدراك التعادل، ولكنه أطاح بالكرة عالياً، وفي الدقيقة 75 أدرك البديل خليل إبراهيم التعادل للوحدة، ولكن تم إلغاء الهدف بعد الرجوع لتقنية «الفار»، بعد أن لمست الكرة يد يحيى الغساني قبل التمرير، وشهدت الدقائق المتبقية هجمات متبادلة من الجانبين دون تغير في النتيجة، ليعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز «الزعيم» بهدف وحيد.