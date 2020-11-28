شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو وإبنه يغادران ستاد القاهرة بعيدا عن أتوبيس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر جيمى باتشيكو المدير الفنى لنادى الزمالك، ملعب المباراة مع إبنه عقب انتهاء اللقاء وخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت أمام الأهلى فى نهائى دورى أبطال افريقيا، وترك باتشيكو أتوبيس الفريق بينما استقل باقى اللاعبون الأتوبيسين المخصصين لهما وتوجها إلى الفندق لإصطحاب سياراتهم الخاصة ومعهم أمير مرتضى منصور المشرف على الفريق.

ويحصل النادي الأهلي على 2.5 مليون دولار قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد القاهرة.

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

بينما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.