شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن على وجوه لاعبى الزمالك بعد خسارة اللقب الأفريقى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيمت ملامح الحزن والحسرة على أوجه لاعبىة نادى الزمالك، بعد ضياع حلم التتويج الأفريقى، باللقب السادس فى دورى أبطال أفريقيا، وذلك عقب الخسارة من الأهلى فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، فى مباراة شهدت تفوقاً كبيراً من لاعبى الفريق الأبيض، غير أن الأهلى استطاع أن يحسم اللقاء بهدف قاتل لمحمد مجدى قفشة فى الدقائق الأخيرة .



احمد عيد



الزمالك 2



الزمالك 3



الزمالك



اللاعبين مع الحكم



باتشيكو



بن شرقى ومصطفى محمد



زيزو



ساسى وطارق حامد



كاسونجو



لاعبو الزمالك



لاعبو الزمالك2

واستلم لاعبو الأهلى كأس أفريقيا بعدما توجوا باللقب الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في نهائي دورى أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف .

تقدم عمرو السولية بالهدف الأول للأهلى في الدقيقة الخامسة ، وتعادل شيكابالا للزمالك في الدقيقة 33 ، وفى الدقيقة 84 أحرز محمد مجدى أفشة هدف الفوز للمارد الأحمر ليتوج بالبطولة .

تشكيل الأهلي

ويضم التشكيل الرسمي للأهلي كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشة ومروان محسن، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

تشكيل الزمالك

فيما يضم تشكيل الزمالك لنهائي القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – اسلام جابر _طارق حامد – فرجانى ساسى _ أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو ومصطفي محمد.