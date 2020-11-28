شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر : الزمالك لعب والأهلي فاز بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشاد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، بمستوي لاعبي الفريق فى مباراة الأهلي رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلى فوزا مثيرا على الزمالك بهدفين مقابل هدف ، تقدم عمرو السولية بالهدف الأول للأحمر في الدقيقة الخامسة ، وتعادل شيكابالا للزمالك في الدقيقة 33 ، وفى الدقيقة 84 أحرز محمد مجدى أفشة هدف الفوز للمارد الأحمر ليتوج بالبطولة .

وقال جعفر فى تصريحات للاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك والأهلي عبر قناة النادي الأبيض : "الزمالك لعب ولكن الأهلي فاز مؤكدا أن الفريق الأبيض تفوق على الأهلي من كافة الوجوه و الزمالك دخل المباراة بقوة بعد تلقيه الهدف الأول الزمالك أدى مباراة قوية لكنه افتقد اللمسة الأخيرة .