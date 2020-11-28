فاروق جعفر : الزمالك لعب والأهلي فاز بدورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أشاد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، بمستوي لاعبي الفريق فى مباراة الأهلي رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وحقق الأهلى فوزا مثيرا على الزمالك بهدفين مقابل هدف ، تقدم عمرو السولية بالهدف الأول للأحمر في الدقيقة الخامسة ، وتعادل شيكابالا للزمالك في الدقيقة 33 ، وفى الدقيقة 84 أحرز محمد مجدى أفشة هدف الفوز للمارد الأحمر ليتوج بالبطولة .
وقال جعفر فى تصريحات للاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك والأهلي عبر قناة النادي الأبيض : "الزمالك لعب ولكن الأهلي فاز مؤكدا أن الفريق الأبيض تفوق على الأهلي من كافة الوجوه و الزمالك دخل المباراة بقوة بعد تلقيه الهدف الأول الزمالك أدى مباراة قوية لكنه افتقد اللمسة الأخيرة .
تشكيل الأهلي
ويضم التشكيل الرسمي للأهلي كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشة ومروان محسن، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.
تشكيل الزمالك
فيما يضم تشكيل الزمالك لنهائي القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – اسلام جابر _طارق حامد – فرجانى ساسى _ أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو ومصطفي محمد.
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