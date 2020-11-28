الأولمبية تهنئ الأهلى باللقب الأفريقى التاسع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالشكر لفريقي الأهلي والزمالك على المظهر المشرف للفريقان في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم والتي خرجت بالشكل اللائق بكرة القدم المصرية بشكل خاص والرياضة المصرية بشكل عام. وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني لفريق النادي الأهلي وجماهيرة وأعضائه على تحقيق الفوز باللقب الإفريقي. ويتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بخالص التمنيات بالتوفيق لفريق الزمالك فيما هو قادم والذي نجح في أن يصل إلى النهائي عن جدارة وإستحقاق . ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الفائز الأكبر من مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا هو الرياضة المصرية بتواجد فريقان مصريان في المباراة النهائية لأول مرة في تاريخ دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

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