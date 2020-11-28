شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحتفل بفوز المارد الأحمر على الزمالك: الأهلى بطلا لدورى أبطال أفريقيا 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه الرسمي على تويتر بحصد النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ البطولة، بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في ستاد القاهرة مساء اليوم الجمعة، حيث كتب الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عبر تويتر: "الأهلي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا 2019-2020".

تمكن عمرو السولية لاعب فريق الاهلى من أحراز هدف التقدم لفريقه فى مرمى الزمالك في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول في اللقاء، فيما أحرز شيكابالا الهدف الأول لفريق الزمالك في مرمي الأهلي في الدقيقة 31 من عمر المباراة التي تجمعهما علي لقب دورى أبطال أفريقيا، لتصبح النتيجة التعادل 1/1 بعد أن تقدم الأهلى بالهدف الأول فى الدقيقة الخامسة عن طريق عمرو السولية.

حصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة - ومروان محسن،.

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وأدار الحكم الجزائرى مصطفى غربال مباراة الليلة.

الشوط الأول

بداية حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً قبل أن ينشط الزمالك هو الأخر ولجأ كل فريق للأطراف بأعتبارها القوة الضاربة له وشهدت الدقيقة السادسة هدف أهلاوي عن طريق عمرو السولية بعدما أحسن التعامل مع ضربة ركنية سددها على معلول أرتقى لها السولية وسددها برأسه داخل شباك الزمالك.

بعد الهدف نشط أداء الزمالك تدريجياً عن طريق تحركات بن شرقي وزيزو وشيكا لاكن دفاع الأهلي تماسك ودخل ياسر أبراهيم في كرة مشتركة مع شيكا قبل أن يتكرر الصدام بين قفشة وشيكا.

في الدقيقة 31 راوغ شيكابالا دفاع الأهلي بشكل تام وسط "توهان" من دفاع الأهلي وسدد الكرة في شباك الشناوي،واصل الأهلي تراجعه الغريب الأمر الذي منح الفرصة للزمالك لتشكيل خطورة مُتتالية من الأبيض الذي صال لاعبيه وجال في الملعب .

حاول الاهلي إمتلاك الكرة لكن دون جدوى بعدما غاب التركيز والجماعية على أداء الفريق وهو ما منح أفضيلة للأبيض الذي هدد مرمى الشناوي أكثر من مرة قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الزمالك الذي تسيّد الشوط الأول من الدقيقة 15 نقريباً ، وضغط الأبيض بكل خطوطه على مرمى الشناوي ، وشهدت الدقيقة 50 فرصة خطرة للأهلي حيث سدد مصطفى محمد كرة قوية تصدى لها الشناوي. وشارك كاسونجو بدلاً من شيكا لإصابة الأخير.

وأهدر الشحات فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة 55 بعدما تلقى كرة من معلول وسددها الشحات لكن القائم تعاطف مع الزمالك وأنقذها.

مرة أخرى يتدل القائم لإنقاذ هدف لكن هذه المرة من الزمالك بعدما سدد زيزو كرة قوية صاروخية بعدها خرج أجاي للإصابة وشارك بدلاً من جيرالدو في الدقيقة67.

ونال عمرو السولية بطاقة صفراء في الدقيقة 73 للخشونة مع أحمد سيد زيزو ، وسحدد قفشة هدف الأهلي في الدقيقة 86 بعدها حاول الزمالك العودة للمباراة وشارك رامي ربيعة بدلاً من قفشة.

وشارك كهربا بدلاً من مروان محسن ،وشهدت أخر الدقائق هجوم متواصل من الزمالك لكن اللقاء ينتهي بفوز الاهلي والفوز بالبطولة.