شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. إسلام جابر يرفض الخروج من مباراة الاهلي والزمالك رغم الاصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض اسلام جابر لاعب الزمالك الخروج من مباراة الأهلي المقامة حاليا في نهائي دوري ابطال افريقيا، بعدما تعرض لاصابة قوية نتيجة اصطدامه بمحمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك، وحاول الجهاز الطبي للزمالك اقناع اللاعب بالخروج من المباراة الا انه اصر علي استكمال المباراة في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الزمالك في خط الدفاع وعدم وجود بدلاء لمركز الظهير الايسر الذي يشارك فيه.

وتعرض إسلام جابر لاعب الزمالك لحالة إغماء بعد الصدام مع محمد أبو جبل حارس مرمى فريقه الذى ارتقى للتصدى لكرة من الأهلى، فى الدقيقة 58 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولى، في نهائي دورى أبطال أفريقيا، ليتدخل الجهاز الطبى لإسعاف اللاعب.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي (1 -1)، حيث تمكن عمرو السولية لاعب فريق الأهلى من إحراز هدف التقدم لفريقه فى مرمى الزمالك بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول في اللقاء.

فيما أحرز شيكابالا الهدف الأول لفريق الزمالك في مرمي الأهلي في الدقيقة 31 من عمر المباراة التي تجمعهما على لقب دورى أبطال أفريقيا، لتصبح النتيجة التعادل 1/1 بعد أن تقدم الأهلى بالهدف الأول فى الدقيقة الخامسة عن طريق عمرو السولية.

وضم التشكيل الرسمي للأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشه ومروان محسن.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

فيما ضم تكشل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي : محمد أبو جبل، خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – اسلام جابر، خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى، خط الهجوم : أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو – مصطفي محمد.

وعلى الدكة كل من محمود جنش - محمد عبد السلام - حازم إمام - عمر السعيد - محمد أوناجم - كاسونجو - كريم بامبو، فيما تم استبعاد مصطفى فتحى من القائمة.