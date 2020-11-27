الامارات | أكثر من مئة ألف شخص يشاركون في "تحدي دبي للجري 2020"

شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من مئة ألف شخص يشاركون في "تحدي دبي للجري 2020" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل "تحدي دبي للياقة 2020 " ظاهرة لافتة تجلّت فيها أسمى صور الوحدة بين أفراد المجتمع حيث شارك أكثر من مئة ألف شخص في "تحدي دبي للجري" برعاية "ماي دبي" والتي تعد الفعالية الأكبر من نوعها على مستوى المدينة.

وأتيح للمشاركين من كافة الأعمار ومختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية الجري أو الهرولة أو المشي للمسافات التي اختاروها وضمن المسارات التي فضّلوا الانطلاق منها في مواقع مختلفة حول المدينة.

وكان الحماس في أوجه بين صفوف المشاركين الذين سعوا إلى تقديم أفضل أداء لديهم ضمن أجواء ممتعة ومسلية.. في حين طغى اللون الأصفر على الجماهير الذين ارتدوا القميص الرسمي لتحدي دبي للجري.

واختبر كثيرون مهاراتهم من خلال الجري لمسافات أطول على المسارات المفضلة لديهم في مناطق القدرة وند الشبا ودبي أوتودروم وشارع شاطئ جميرا ونخلة جمير ..فيما استفادت العائلات والأطفال من متعة الجري في الهواء الطلق في عدد من الحدائق العامة الموزعة على كافة أنحاء المدينة.

وأتاحت الفعالية للجميع الاحتفاء بالإنجازات التي حققوها خلال "تحدي دبي للياقة" بدءا من العدائين المتمرسين الذين أرادوا تسجيل أرقام قياسية جديدة وصولا إلى الأطفال الذين شاركوا في التحدي على طريقتهم.

وتسنى للكثير مشاركة تجربتهم في الحدث ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ذِكر @dubaifitnesschallenge واستخدام وسم #DubaiRun حيث حصل أصحاب الصور الأفضل على جوائز قدّمها الشركاء الأساسيون وبلغت قيمتها الإجمالية 500 ألف درهم.

كما تسنى للمشاركين في الفعالية المساهمة في قضية نبيلة وجمع مبلغ كبير لصالح حملة "التعليم دون انقطاع" التي تنظمها "دبي العطاء" وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ووزارة التربية والتعليم، لدعم الطلاب الذين تأثرت مسيرتهم التعليمية بتحديات هذا العام.

وستسهم التبرعات التي تم جمعها في تزويد طلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لمواصلة دراستهم من المنزل حيث عبر منظمو الحدث عن امتنانهم الخالص لكل عدّاء وداعم وراع ساهم في هذه الحملة النبيلة.

وينظم "تحدي دبي للجري" بالتعاون بين دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" ومجلس دبي الرياضي.. فيما يحظى التحدى برعاية "ماي دبي" وبالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني و"فيتبيت" و"سن اند ساند سبورتس" بالإضافة إلى الشركاء الرسميين شبكة الإذاعة العربية و"ضمان" وموانئ دبي العالمية و"اتصالات" والتعليم دون انقطاع و"زووم" ..فيما تضم قائمة شركاء القطاع الحكومي كلاً من لجنة تأمين الفعاليات وهيئة الصحة بدبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم وهيئة الطرق والمواصلات.

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