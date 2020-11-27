شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يجوبون شوارع المنيا بالهتافات و الألعاب النارية احتفالًا بفوز الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق مئات الشباب أغلبهم في العقد الثاني من أعمارهم بشوارع عدد من مراكز المنيا، للاحتفال بفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك في بطولة الأندية الأفريقية.

وجابت سيارات مشجعي النادي الأهلي الشوارع يطلق مستقليها الألعاب النارية ابتهاجًا بالفوز الثمين.

واصطفت السيارات بأنواعها خلف المحتفلين، مع استخدام أدوات التنبيه، وجال المحتفلون بالشوارع حاملين أعلام النادي الأهلي.