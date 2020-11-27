شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلي يهنئ الأهلي والزمالك عقب النهائي الأفريقي: شرفتم الكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قدم المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي التهنئة للأهلي على فوزه ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد فوزه على الزمالك في النهائى بهدفين مقابل هدف.

وقال إبراهيم عثمان في تصريحات خاصة: «أقدم التهنئة للفريقين لقد شرفتم الكرة المصرية والعربية وكنتم مثالاً رائعًا في اللأداء».

وأكد أن مجلس إدارة الإسماعيلي يقدم التهنئة للأهلي إدارة ولاعبين وجماهير على البطولة، كما يقدم التهنئة لإدارة الزمالك ولاعبيه وجمهوره على الأداء والرجولة في الأداء خلال المباراة وحتى النهاية.

وأضاف أن أي مباراة في نهائى أي بطولة لابد من فائز وخاسر، ولكن في مباراه القمة الأفريقية كلا الفريقين فائز.

وأكد إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي أن فوز الأهلي وخسارة الزمالك لا تهم بقدر أن الكأس مصرية وهو الأهم، معربًا عن سعادته بأن الكأس مصرية وقال إن الأهلي والزمالك وجماهيرهما من حقهم الفخر بالتواجد في النهائي الأفريقي بصرف النظر عن النتيجة.