شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يهنىء الأهلي بالنجمة التاسعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب هنأ المستشار تركي آل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، فريق الكرة بالنادي الأهلي، بتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019-2020، على حساب الزمالك. وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «مبروك الأهلي التاسعة». وحسم الأهلي نهائي القرن وتغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف وتُوج باللقب التاسع بدوري أبطال أفريقيا. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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