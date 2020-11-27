شكرا لقرائتكم نهائى القرن.. شيكابالا يتعادل للزمالك بهدف عالمى فى شباك الشناوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحرز شيكابالا الهدف الأول لفريق الزمالك في مرمي الأهلي في الدقيقة31 من عمر المباراة التي تجمعهما علي لقب دورى أبطال أفريقيا، لتصبح النتيجة التعادل 1/1 بعد أن تقدم الأهلى بالهدف الأول فى الدقيقة الخامسة عن طريق عمرو السوليه. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – اسلام جابر خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى خط الهجوم : أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو – مصطفي محمد ويضم التشكيل الرسمي للأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول ، حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشه ومروان محسن. ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ. يدخل نادى الزمالك مواجهة الأهلى، اليوم، رافعاً شعار "التتويج ولا بديل" رغبة منه في فرض سيطرته علي البطولات الكبرى هذا الموسم، عقب نجاحه في الحصول علي السوبر المحلي علي حساب الأهلي والسوبر الأفريقي علي حساب الترجي التونسي في فبراير ومارس الماضيين.

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