بأقدام أفشة والسوليه.. "نهائي القرن".. الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدفي الأهلي عمرو السولية في الدقيقة السادسة ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 86 من عمر المباراة وجاء هدف الزمالك الوحيد عن طريق شيكابالا في الدقيقة 91. حسبما نشر موقع "الكابتن الرياضي".



الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

افتتح عمرو السولية التسجيل لصالح الأهلي في الدقيقة السادسة من ركلة ركنية نفذها علي معلول وسددها عمرو السولية برأسية رائعة.

وأدرك شيكابالا التعادل من تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى في أقصى الزاوية اليمكنى للحارس محمد الشناوي.

وشهدت الدقائق الأولى سيطرة من جانب الأهلي الذي كاد أن يضيف الهدف الثاني عن طريق أجايي الذي استقبل كرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يتدخل محمود علاء.

وسيطر الزمالك على مجريات الأمور وكاد أن يتعادل في الدقيقة 15 من تسديدة داخل منطقة الجزاء عن طريق بن شرقي بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 27 سدد إسلام جابر كرة قوية داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

واستطاع شيكابالا أن يسجل التعادل بعد مجهود فردي رائع ومراوغة للثلاثي معلول وأجايي وعمرو السولية قبل أن يسدد في المرمى.

الشوط الثاني

شهدت الربع ساعة الثانية من الشوط الثاني عودة الزمالك للتفوق مرة أخرى بعد أن أهدر الأهلي فرصتين في البداية من أجل التسجيل.

وشهدت الدقيقة 65 تسديدة صاروخية ولا أروع من زيزو من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الأهلي.

وفي الدقيقة 67 أجرى الأهلي التغيير الأول بنزول جيرالدو دا كوستا وخروج جونيور أجايي.

وكان حسين الشحات قد أهدر أغرب فرصة في المباراة في الدقيقة 54 بعد تسديدة في المرمى الخالي ارتطمت بالقائم.