أفشة يحرز الهدف الثاني في شباك الزمالك بصاروخية

نجح النادي الأهلي في احراز الهدف الثاني في شباك غريمة الزمالك عن طريق لاعبه المتألق أفشة في الدقيقة الـ86 من عمر اللقاء من خلال ضربة صاروخية استقرت داخل شباك الفارس الأبيض.

ويضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد.

ويُدير الحكم الجزائرى مصطفى غربال مباراة الليلة. مباراة اليوم تُقام وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذى حرم القطبين من 6 لاعبين إذ يغيب عن الأهلى من الثلاثى ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان، فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدى "الونش" ويوسف أوباما.

الشوط الأول

بداية حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً قبل أن ينشط الزمالك هو الأخر ولجأ كل فريق للأطراف بأعتبارها القوة الضاربة له وشهدت الدقيقة السادسة هدف أهلاوي عن طريق عمرو السولية بعدما أحسن التعامل مع ضربة ركنية سددها على معلول أرتقى لها السولية وسددها برأسه داخل شباك الزمالك.

بعد الهدف نشط أداء الزمالك تدريجياً عن طريق تحركات بن شرقي وزيزو وشيكا لاكن دفاع الأهلي تماسك ودخل ياسر أبراهيم في كرة مشتركة مع شيكا قبل أن يتكرر الصدام بين قفشة وشيكا.

في الدقيقة 31 راوغ شيكابالا دفاع الأهلي بشكل تام وسط "توهان" من دفاع الأهلي وسدد الكرة في شباك الشناوي،واصل الأهلي تراجعه الغريب الأمر الذي منح الفرصة للزمالك لتشكيل خطورة مُتتالية من الأبيض الذي صال لاعبيه وجال في الملعب .

حاول الاهلي إمتلاك الكرة لكن دون جدوى بعدما غاب التركيز والجماعية على أداء الفريق وهو ما منح أفضيلة للأبيض الذي هدد مرمى الشناوي أكثر من مرة قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الزمالك الذي تسيّد الشوط الأول من الدقيقة 15 نقريباً ، وضغط الأبيض بكل خطوطه على مرمى الشناوي ، وشهدت الدقيقة 50 فرصة خطرة للأهلي حيث سدد مصطفى محمد كرة قوية تصدى لها الشناوي. وشارك كاسونجو بدلاً من شيكا لإصابة الأخير.

وأهدر الشحات فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة 55 بعدما تلقى كرة من معلول وسددها الشحات لكن القائم تعاطف مع الزمالك وأنقذها.