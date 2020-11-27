شيكابالا يسجل هدف عالمي في شباك النادي الأهلي

نجح شيكابالا لاعب النادي الزمالك في حسم التعادل في الدقيقة الثلاثون من خلال تسديدة قوية تهز شباك النادي الأهلي.

وفي الدقيقة الـ17قام أشرف بن شرقي بتسديد تسديدة قوية تمر بجوار القائم.

وفي الدقيقة 15 من عمر المباراة قام بن شرقي بتهدد مرمى الأهلي ويسدد كرة قوية تمر بعيدة عن مرمى الأهلي بعد تمريرة من مصطفى محمد.

وفي الدقيقة الـ14 قام شيكابالا بتسديدة قوية من يتصدى لها محمد الشناوي.

احرز الهدف الأول للنادي الأهلي عمرو السوليه في الدقيقة السادسة من بداية المباراة التى تقام حاليا على استاد القاهرة بين الأهلي والزمالك.

ويلتقي الأهلي بغريمه التقليدي نادي الزمالك في تمام التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والملقب بنهائي القرن، المقرر إقامته على ستاد القاهرة الدولي.

ودخل النادي الأهلي نهائي اليوم بحثًا عن اللقب الأفريقي التاسع بينما يبحث نادي الزمالك عن اللقب السادس.

تشكيل الأهلي

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريق النادي الأهلي لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر انطلاقها في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

في حراسة: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات، جونيور أجايي، مروان محسن

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

تشكيل الزمالك

أعلن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك علي التشيكل الذي سيخوض به مباراة الأهلي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم علي لقب دوري ابطال افريقيا، وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :



حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – اسلام جابر

خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو – مصطفي محمد