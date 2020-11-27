شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. فرحة جمهور الأهلى بهدف عمرو السولية بمرمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفل جمهور الاهلى عقب أحراز عمرو السولية لاعب الفريق الأحمر هدف التقدم بمرمى الزمالك في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول في اللقاء الذى يجمعهم حاليا على ستاد القاهرة الدولى .

تمكن عمرو السولية لاعب فريق الاهلى من أحراز هدف التقدم لفريقه فى مرمى الزمالك في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول في اللقاء الذى يجمعهم حاليا على ستاد القاهرة الدولى بنهائى دورى أبطال أفريقيا .

وضم التشكيل الرسمي للأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشه ومروان محسن.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

فيما ضم تكشل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي : محمد أبو جبل، خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – اسلام جابر، خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى، خط الهجوم : أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو – مصطفي محمد.



جمهور الاهلى (2)