محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي: أهدر حسين الشحات، فرصة وضع الأهلي في المقدمة مرة أخرى خلال مباراته أمام الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا. ومرر التونسي علي معلول، بينية رائعة لحسين الشحات داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة في القائم قبل أن ترتطم بجسد محمود علاء وتخرج لركنية. وبعد مرور 10 دقائق سدد أحمد السيد "زيزو"، صاروخية ارتطمت بقائم محمد الشناوي؛ ليمنع للمرة الثانية هدفاً ولكن هذه المرة للزمالك.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. القائم يُحرم الشحات وزيزو من فرصتي تسجيل في 10 دقائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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