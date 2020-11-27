بالفيديو.. السولية يفتتح نهائي القرن بهدف مبكر للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر: افتتح عمرو السولية نهائي القرن بهدف مبكر في الدقيقة السادسة بعدما حوّل عرضية علي معلول من ركنية في شباك محمد أبوجبل. وبدأت المباراة بضغط من النادي الاهلي أسفر عن هدف مبكر. واحتفل لاعبو الأهلي على طريقة مؤمن زكريا تكريمًا له. ويسعى الاهلي للتتويج بالبطولة التاسعة في تاريخه لدوري أبطال أفريقيا.

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