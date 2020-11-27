"كهربا وحازم الأبرز" .. تعرف على بدلاء الأهلي والزمالك في مباراة نهائي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

تلعب دكة البدلاء دورًا مهمًا في المباريات الحاسمة والمصيرية، كنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي الذي يقام بعد قليل.

ويلعب الزمالك مع الأهلي في التاسعة من مباريات اليوم على ستاد القاهرة في المباراة التي تعرف بـ"نهائي" القرن.

وأعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، التشكيل الذي سيخوض به المباراة والذي جاء بدون مفاجآت.

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ويجلس على دكة بدلاء الأهلي كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

ويأتي كهربا الذي تعافي من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 أبرز بدلاء الأهلي.

في المقابل جاء تشكيل الزمالك كالمتوقع في ظل غياب 3 أساسين بسبب كورونا بعد اختيارات البرتغالي جيمي باتشيكو.

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ويجلس على دكة بدلاء الزمالك كل من: كاسونجو ومحمد عبدالسلام وحازم إمام وجنش وأوناجم وعمر السعيد وكريم بامبو.

ودعم إمام أيضًا الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.