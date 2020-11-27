باتشيكو يعلن التشكيل الرسمي للزمالك لمواجهة الأهلي بنهائي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي والمقرر انطلاقه في تمام التاسعة مساءً على ستاد القاهرة.

ودفع باتشيكو بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر، ومحمود شيكابالا في مركز صانع الألعاب، ومحمد عبدالغني قلب دفاع؛ ليعوض غياب الثلاثي المصاب بفيروس كورونا عبدالله جمعة، ويوسف أوباما، ومحمود حمدي الونش.

ويبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد عيد، ومحمود علاء، ومحمد عبدالغني، وإسلام جابر

الوسط: طارق حامد، وفرجاني ساسي

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وأشرف بنشرقي

الهجوم: مصطفى محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود عبدالرحيم "جنش"- كاسونجو- محمد عبدالسلام- حازم إمام- محمد أوناجم- كريم بامبو- عمر السعيد.

في المقابل تم استبعاد كل من: مصطفى فتحي- محمد عواد- محمد صبحي- محمد حسن- محمود عبدالعزيز.

ويسعى الزمالك للتتويج ببطولة دوري الأبطال السادسة في تاريخه، بعدما توج بـ5 بطولات سابقة أعوام 1984، 1986، 1993، 1996، 2002.