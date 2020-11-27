صورة| صفقتا الزمالك والأهلي يحضران "نهائي القرن" من "ستاد القاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي وريهام حمدي:

تواجد اللاعب التونسي الدولي حمزة المثلوثي، في مدرجات "ستاد القاهرة"؛ لمساندة الزمالك خلال مباراته أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المُسمى بـ"نهائي القرن".

وكان إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أعلن عبر قناة ناديه في وقت سابق، إتمام تعاقدهم مع اللاعب التونسي حمزة المثلوثي.

وكذلك رصدت عدسة "الخليج 365"، تواجد الصفقة الجديدة، المغربي بدر بانون، في "ستاد القاهرة"؛ لدعم الأهلي في النهائي.

ويلتقي الزمالك نظيره الأهلي عند التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب "ستاد القاهرة" في نهائي دوري أبطال أفريقيا.