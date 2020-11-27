مصر تفوز على أوغندا بافتتاحية تصفيات أمم أفريقيا للسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

افتتح منتخب مصر لكرة السلة مشواره في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة افريقيا 2021 برواند بالفوز على أوغندا بنتيجة 96-77.

وبالرغم من تقدم أوغندا في الفترة الأولى بنتيجة 24-21، لكن المنتخب المصري تفوق في الفترة الثانية بنتيجة 31-20، لتتقدم مصر في الشوط الأول بنتيجة 52-44.

وشهدت الفترة الثالثة تفوق نسبي لأوغندا بنتيجة 17-15، لكن النتيجة الإجمالية كانت لصالح مصر بنتيجة 67-61.

وعاد الفراعنة للتقدم من جديد في الفترة الرابعة بنتيجة 29-16، لتنتهي المباراة بفوز مصر بنتيجة 96-77.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد منتخب مصر نقطتين بينما أصبح رصيد أوغندا نقطة واحدة.

وسيلتقي منتخب مصر مع منتخب الرأس الأخضر السبت القادم في الثامنة والنصف مساء، على أن يختتم مبارياته يوم الأحد المقبل بمواجهة المغرب في الثامنة والنصف مساء.

ويتواجد المنتخب المصري في مجموعة واحدة تضم الى جواره كلا من المغرب وأوغندا ومنتخب الرأس الاخضر.