خبير تحكيمي يكشف مفاجأة حول تولي إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

قال أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، إن إبراهيم نور الدين من الممكن أن تتم الاستعانة به لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي القرن.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بالغريم الأهلي في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة مقرر لها مساء اليوم على ملعب "ستاد القاهرة".

وأضاف الشناوي في تصريحات عبر "الخليج 365": "إبراهيم نورالدين هو من سيدير اللقاء في حال تعرض حكم الساحة الجزائري مصطفى غربال لإصابة تمنعه من استكمال المواجهة".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن عن استبعاد الدولي المغربي رضوان جيد من المباراة بعد إصابته بفيروس كورونا، وتمت الاستعانة بالزامبي جاني سيكازوي؛ ليكون حكمًا للفار على أن يكون إبراهيم نور الدين حكمًا رابعًا بدلا من الرجل الزامبي.

وأكمل الشناوي: "هذه المباراة حالة خاصة، إبراهيم نور الدين هو من سيدير المواجهة حال تعرض غربال لأي إصابة خاصة وأن الثنائي المساعد لا يملك رخصة التحكيم بالفار وهو ما يتوفر للحكم نور الدين".

وأوضح "الخليج 365" في وقت سابق لائحة الاتحاد الأفريقي والخاصة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالجزء الخاص بحكام المباراة لتوضيح موقف إبراهيم نور الدين.