مصطفى محمد يهدر فرصة الهدف الثاني للزمالك في الأهلي

أهدر مصطفى محمد فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني في شباك الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي الدقيقة 49 تهيأت الرة لمصطفى محمد مهاجم الزمالك أمام مرمى محمد الشناوي، وسدد الكرة سهلة يتصدى لها حارس الأهلي بسهولة.

وكان عمرو السولية قد تقدم للأهلي بهدف أول في الدقيقة السادسة، بعد ضربة رأسية من ركلة ركنية، نفذها علي معلول.

ونجح شيكابالا في تسجيل هدف التعادل للأبيض بعد مراوغة ثنائي الأحمر وسدد ببراعة في شباك الشناوي.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: إسلام جابر ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وأحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وأشرف بنشرقي ومحمود عبد الرازق

شيكابالا

خط الهجوم: مصطفي محمد

تشكيل الأهلي أمام الزمالك:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم وعلي معلول

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات وجونيور أجاي

خط الهجوم: مروان محسن

وتحمل تلك المباراة المهمة طابعًا خاصًا لدى الجماهير المصرية بشكل خاص، نظرًا للشعبية الجماهيرية الجارفة التي يتمتع بها الأهلي والزمالك في القارة السمراء، مما دفع الكثير إلى إطلاق لقب نهائي القرن على تلك المواجهة العصيبة على الفريقين ومن يناصرهما، خصوصًا أن هذا النهائي يجمع، للمرة الأولى، في التاريخ بين قطبي الكرة المصرية، وزعيمي أفريقيا الأكثر تتويجًا باللقب القاري.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قد صرح في تصريحات صحفية، أن المباراة ستكون من دون جماهير، بسبب أزمة فيروس كورونا، وسيتم إذاعة المباراة عبر البث الأرضي.

وفاز نادي الزمالك في تصفيات الدور نصف النهائي على الرجاء المغربي 3 /1 وتأهل بعدها للدور النهائي، وفاز أيضًا النادى الأهلى على نادي الوداد المغربي 5/ 1 وتأهل أيضأ للدور النهائي، ليلتقي، للمرة الأولى، في التاريخ فريقان من الدولة نفسها في البطولة في النهائي، وذلك رغم فوز النادي الأهلي باللقب 8 مرات، والزمالك 5 مرات.

نتيجة مسحة الكاف للأهلي والزمالك:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أول أمس الأربعاء، نتيجة المسحة الجديدة التي خضع لها لاعبو الأهلي والزمالك، قبل النهائي، وأثبتت المسحة عن إصابة 6 لاعبين في صفوف الأهلي والزمالك، بواقع 3 لاعبين في كل فريق.

الأهلي سيدخل المباراة مفتقدًا خدمات الثلاثي "صالح جمعة ووليد سليمان والمالي أليو ديانج"، والزمالك سيفتقد خدمات الثلاثي "محمود حمدي الونش، ويوسف إبراهيم أوباما، وعبدالله جمعة".