بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أبطال أفريقيا ٢٠٢٠

بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا ٢٠٢٠ مساء اليوم الجمعة وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الناديين في نهائي البطولة الأغلى إفريقيا.

موعد البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة

مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ويسعى الأهلي بقيادة موسيماني لتحقيق البطولة رقم تسعة في تاريخ النادي الحاصل على البطولة أكثر من أي نادي في القارة بينما يسعى الزمالك لحصد اللقب السادس بقيادة باتشيكو.



ويغيب عن تشكيلة الأهلي اليوم وليد سليمان وصالح جمعة واليو بادجي بسبب الإصابة بفيروس كورونا بينما يغيب عن الزمالك أوباما ومحمود حمدي الونش لنفس السبب.



ويطلق عشاق كرة القدم على مواجهة اليوم مباراة القرن لانها المواجهة الأولى في النهائي للأهلي ضد الزمالك منذ انطلاق البطولة الإفريقية.