شكرا لقرائتكم خبر عن «مرتضى» و«تيجانا» يحفزان اللاعبين فى اللحظات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات الأخيرة داخل المعسكر الأبيض حالة من التركيز الشديد والحذر الصحى قبل المباراة وحرص مرتضى منصور، رئيس النادى على توصيل العديد من الرسائل للاعبيه قبل الساعات الأخيرة من مباراة القرن أمس حيث أجرى مكالمة فيديو مع اللاعبين طالبهم فيها بالهدوء والتركيز وعدم التفكير إلا فى إسعاد ملايين الجماهير البيضاء.

وطمأن رئيس الزمالك لاعبيه على استقرار الأوضاع داخل النادى إداريا وفنيا متعهدا لهم بصرف جميع مستحقاتهم ونسبة الـ25% المتبقية من عقودهم عن المشاركات فى الموسم المنقضى، وكذلك صرف مقدمات العقود الجديدة بغض النظر عن نتيجة مباراة الأمس، الأمر الذى انعكس إيجابيا على اللاعبين وتعاهدوا على إسعاد وفرحة جمهورهم.

ووجه مرتضى رسالة أخرى لجماهير الزمالك قائلا: ثقوا فى لاعبيكم وقفوا خلف فريقكم فى الانكسارات قبل الانتصارات وفى الإخفاقات قبل البطولات، مؤكدا أن الزمالك بجماهيره ولجماهيره دون النظر للقب جاء أو آخر راح، مؤكدا أن قوة وقيمة الزمالك تكمن فى جماهيره الأعظم والأفضل على مستوى العالم، خصوصا أن مباراة نهائى إفريقيا أمس ليست نهاية العالم.

يأتى هذا فيما وجه رئيس الزمالك رسالة خاصة لمصطفى محمد مهاجم الفريق ومنتخب مصر وعده فيها بالموافقة على احترافه لتحقيق حلم حياته بعدما استجاب لرغبة الإدارة بالبقاء حتى انتهاء دورى أبطال إفريقيا على خير.

على المستوى الفنى شهدت معسكر الأبيض فى اللحظات الأخيرة قبل مواجهة الأمس عقد اللاعبين مقرأة قرآن للتبرك وتحصين أنفسهم قبل التوجه للاستاد وحرص قائد حافلة الأبيض على تشغيل القرآن الكريم فى الأتوبيس منذ الخروج من الفندق وحتى الوصول للاستاد.

فيما عقد إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة جلسة مع اللاعبين بحضور أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة لتحفيزهم وشحن معنوياتهم وأبلغهم بتفاؤله بحصد اللقب شريطة التركيز والثقة فى النفس واحترام المنافس والتركيز طوال الـ90 دقيقة.

يأتى هذا فى حرص الثلاثى الغائب عن الأبيض محمود حمدى الونش وعبدالله جمعة وأوباما الذين حرمتهم كورونا من التواجد معهم فى المباراة على تحفيز زملائهم وقاموا بالاتصال بهم وطالبوهم بالفوز من أجلهم، وشهدت الجلسة الأخيرة للاعبين داخل المعسكر قبل المحاضرة الفنية الأخيرة تعاهد اللاعبون على القتال من أجل الفوز وإهدائه لروح والدة شيكابالا التى نالت الكثير من السباب من جمهور المنافس.

وعلمت «المصرى اليوم» أن عددا من اللاعبين سيتوجهون إلى الونش وجمعة وأوباما فى منازلهم بعد المباراة فى حالة التتويج باللقب للاحتفال معهم.

فى شأن آخر، كثفت الجهات الأمنية من جهودها وتواجدها بمحيط مقر نادى الزمالك تحسبا لزحف جماهير الأبيض لمقر النادى احتفالا باللقب فى ناديهم فى حالة فوزهم فى المباراة.