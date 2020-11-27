شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي للقاء الزمالك.. مروان محسن يقود الهجوم وحمدي فتحي في الوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك، المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

وكانت حافلة الأهلي قد وصلت منذ قليل إلى استاد القاهرة، استعدادًا لخوض المباراة. وقبل التحرك إلى الملعب عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية أخيرة للاعبين داخل فندق الإقامة.

وتطرق موسيماني خلال المحاضرة إلى التكليفات المحددة لكل لاعب، وفقًا لطريقة اللعب وخطة المباراة، ونقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.