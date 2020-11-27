شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي القرن.. لاعبو الزمالك يتفقدون أرضية ملعب استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عقب وصولهم استاد القاهرة الدولي بمعاينة أرضية الملعب قبل خوض المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.
كما وصل مدحت عبدالهادي المدرب العام للزمالك، بصحبة الفريق إلى استاد القاهرة.
وتواجد عبدالهادي بمعسكر الفريق اليوم بعدما خضع لمسحة تأكيدية للكشف عن كورونا امس وجاءت نتيجتها اليوم سلبية، بعد سلبية المسحة الأولي والخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يوم الأربعاء الماضي.
ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الزمالك والأهلي في تمام التاسعة مساء.
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