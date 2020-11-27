شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي القرن.. حافلة الأهلي تصل إلى استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل إلى استاد القاهرة، استعدادًا لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الزمالك المحدد له التاسعة مساء اليوم.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية أخيرة للاعبين داخل فندق الإقامة، وذلك قبل التحرك مباشرة إلى استاد القاهرة لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتطرق موسيماني خلال المحاضرة إلى التكليفات المحددة لكل لاعب، وفقًا لطريقة اللعب وخطة المباراة، ونقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

ويعلن بعد قليل موسيماني تشكيل الفريق الرسمي الذي سيخوض به المباراة.