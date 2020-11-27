شكرا لقرائتكم تعقيم كرات نهائى أفريقيا قبل الديربى التاريخى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد نهائى دورى ابطال أفريقيا بين فريقا الأهلى و الزمالك الذى سينطلق بعد قليل و تحديدا فى تمام التاسعة مساءا تعقيم الكرات و الشبكة قبل إنطلاق المباراة لحماية اللاعبين من فيروس كورونا المستجد .

و يغيب عن اللقاء بسبب فيروس كورونا من الأهلى الثلاثى ، اليو ديانج و وليد سليمان و صالح جمعة ، بينما يغيب من الزمالك ، يوسف اوباما و محمود الونش و عبد الله جمعة .



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وكانت حافلة فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى،قد وصلت إلى ستاد القاهرة الدولى، من أجل مواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر له فى التاسعة مساء اليوم.

كما وصلت حافلة فريق الزمالك الي استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها بعد قليل في نهائي دوري أبطال افريقيا.

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.