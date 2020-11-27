شكرا لقرائتكم حديث جانبى بين كهربا ومصطفى فتحى قبل انطلاق نهائى أفريقيا.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى، فى حديث جانبى مع مصطفى فتحى لاعب الزمالك، عقب انتهاء الفريقين من عمليات الإحماء قبل انطلاق نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر له فى التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولى.

ودرات تكهنات كثيرة حول الحوار الجانبى الذى دار بين كهربا وفتحي خاصة انهما تزاملا من قبل في صفوف الزمالك قبل انتقال كهربا للاهلى .



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وضم التشكيل الرسمي للأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشه ومروان محسن.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

فيما ضم تكشل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي : محمد أبو جبل، خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – اسلام جابر، خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى، خط الهجوم : أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو – مصطفي محمد.

وعلى الدكة كل من محمود جنش - محمد عبد السلام - حازم إمام - عمر السعيد - محمد أوناجم - كاسونجو - كريم بامبو، فيما تم استبعاد مصطفى فتحى من القائمة.