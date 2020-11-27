شكرا لقرائتكم موسيمانى يهاجم الزمالك بمروان محسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق الأساسي التي سيخوض بها مباراته ضد الغريم التقليدي الزمالك في نهائي القرن المرتقب والمقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة .

ويضم التشكيل الرسمي للأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول ، حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشه ومروان محسن.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

ووصلت منذ قليل حافلة فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، وكذلك الزمالك من فندق الإقامة متوجهين إلى ستاد القاهرة الدولى.