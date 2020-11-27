شكرا لقرائتكم محمد يوسف يحذر محمد هاني من خطورة أشرف بن شرقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي من خطورة ترك أشرف بن شرقي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك رجل لرجل أمام ياسر إبراهيم في هجمات القلعة البيضاء مشدداً على أن اللاعب المغربي سيشكل خطورة للغاية في المواجهة المرتقبة.

وأكد محمد يوسف في تصريحات تلفزيونية عبر الاستوديو التحليلي لقناة النادي الأهلي أن محمد هاني لاعب الأهلي لابد أن يكون حذرا من التقدم للأمام دون اتخاذ محاذير خاصة وأن نجم الزمالك يستطيع الاستفادة من هذه الأمور بالشكل الأمثل.

وواصل محمد يوسف أن الأهلي وتحديداً عمرو السولية عليه أن يكون وسط مدافع بالجانب الأيمن مع التمركز الجيد والمستمر ونفس الحال لحمدي فتحي في الجبهة اليسرى.

أضاف مدرب البنك الأهلي والحائز على لقب أبطال أفريقيا مع الأهلي 2013 أن الزمالك يمتلك ثلاثي هجومي قوي هم مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو بالإضافة الى بن شرقي.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم والوطني العربي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة صوب ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب والذي يطلق عليه "مباراة القرن" بين فريقي الزمالك ضد الأهلي قطبي الكرة المصرية على شرف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا عبر بوابة الوداد المغربي بينما استطاع الزمالك الوصول للمواجهة الفاصلة أمام الغريم التقليدي خاصة بعدما تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا وإياباً.

ويخوض الفريق الكروي الأول بالناي الأهلي ضد الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشه

خط الهجوم: مروان محسن