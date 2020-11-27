شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يساند الأهلى أمام الزمالك من ستاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر مؤمن زكريا لاعب الأهلي الي استاد القاهرة لمساندة زملاءه قبل مباراة الأهلي والزمالك المقرر انطلاقها بعد قليل في نهائي دوري ابطال افريقيا، وقامت هيئة استاد القاهرة بتوجيه التحية لمؤمن زكريا وطالبت الجماهير القليلة المتواجدة بتوجيه التحية لنجم الأهلي وهو ما حدث بالفعل وقامت الجماهير بالختاف لمؤمن زكريا

وحرص التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك الجديد علي التواجد في مقصورة استاد القاهرة لمساندة زملاءه في الزمالك ، ومن المقرر ان ينضم المثلوثي لتدريبات الزمالك عقب الإعلان عن الصفقة رسميا عقب مباراة القمة المقرر انطلاقها بعد قليل في نها\ي دوري ابطال افريقيا.

وقام لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عقب وصولهم استاد القاهرة الدولي بمعاينة أرضية الملعب قبل خوض المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وسيخوض لاعبو الزمالك عمليات الاحماء بقميص مكتوب عليه " الا رسول الله " تضامنا مع الحملة الرافضة للاساءة الي رسول الله .

ووصل طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك لاستاد القاهرة لادارة المباراة المقرر انطلاقها بعد قليل في نهائي دوري ابطال افريقيا، وخضع الحكام لقياس درجات الحرارة والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين للتواجد كحكم رابع في مباراة اليوم بدلا من رضوان جيد، الذى أصيب بفيروس كورونا ، ووفقا لقرارات الكاف ولوائحه ، فإن الحكم الرابع في أي مباراة يحل محل حكم الساحة حال تعرضه للإصابة او تعرضه لظروف تمنعه من إدارة المباراة ، وبالتالي فإن تعرض غربال لأى ظرف طارئ قد يجعل نور الدين حكما لنهائى أفريقيا بين الاهلى و الزمالك الليلة .

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اختيار الجزائرى مصطفى غربال، لإدارة المباراة النهائية بين الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا ، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة ، والتى تقام اليوم على ستاد القاهرة فى تمام التاسعة مساء، فى حدث تاريخى لأول مرة يتحقق فى الكرة المصرية بأن يلتقى الأهلى والزمالك فى المنافسة على اللقب الأفريقى.