شكرا لقرائتكم عادل مصطفى: الزمالك فقد 50% من قدراته الهجومية بتواجد شيكابالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عادل مصطفى لاعب الأهلي السابق أن تواجد محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك في التشكيلة الأساسية لمباراة القمة في نهائي دوري أبطال افريقيا.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم والوطني العربي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة صوب ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب والذي يطلق عليه "مباراة القرن" بين فريقي الزمالك ضد الأهلي قطبي الكرة المصرية على شرف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أضاف عادل مصطفى في تصريحات تلفزيونية عبر الاستوديو التحليلي لقناة النادي الأهلي أن غياب يوسف أوباما لاعب الزمالك عن فريقه أفقده الكثير من قدرات الفريق الهجومية بينما يأتي تواجد شيكابالا في التشكيلة عامل سلبي في أداء الأبيض الهجومي في المواجهة.

وشدد عادل مصطفى أن غياب محمود حمدي الونش مؤثر للغاية أيضاً مثلما يوسف أوباما خاصة وأنه مدافع يجيد تسجيل الأهداف بالإضافة الى أنه يمتلك قدرات فنية تجعله من أفضل المدافعين في مصر.

وتأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا عبر بوابة الوداد المغربي بينما استطاع الزمالك الوصول للمواجهة الفاصلة أمام الغريم التقليدي خاصة بعدما تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا وإياباً.

ويخوض الفريق الكروي الأول بالناي الأهلي ضد الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشه

خط الهجوم: مروان محسن