شكرا لقرائتكم المثلوثى يدعم الزمالك أمام الأهلى فى نهائى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك الجديد علي التواجد في مقصورة استاد القاهرة لمساندة زملاءه في الزمالك ، ومن المقرر ان ينضم المثلوثي لتدريبات الزمالك عقب الإعلان عن الصفقة رسميا عقب مباراة القمة المقرر انطلاقها بعد قليل في نها\ي دوري ابطال افريقيا. وقام لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عقب وصولهم استاد القاهرة الدولي بمعاينة أرضية الملعب قبل خوض المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي. وسيخوض لاعبو الزمالك عمليات الاحماء بقميص مكتوب عليه " الا رسول الله " تضامنا مع الحملة الرافضة للاساءة الي رسول الله . ووصل طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك لاستاد القاهرة لادارة المباراة المقرر انطلاقها بعد قليل في نهائي دوري ابطال افريقيا، وخضع الحكام لقياس درجات الحرارة والإجر…

كانت هذه تفاصيل خبر المثلوثى يدعم الزمالك أمام الأهلى فى نهائى أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.