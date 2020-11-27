باتشيكو يهاجم الأهلى بـمصطفى محمد

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جدة - عمرو شويل أعلن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك علي التشيكل الذي سيخوض به مباراة الأهلي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم علي لقب دوري ابطال افريقيا، وجاء تشكيل الزمالك كالتالي : حراسة المرمي : محمد أبو جبل خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – اسلام جابر خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى خط الهجوم : أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو – مصطفي محمد من ناحية أخرى رفض البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك تواجد الجماهير داخل فندق إقامة الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم في نهائي دوري ابطال افريقيا، وشدد باتشيكو علي مسئولي الفريق بضرورة منح تعليمات لأمن الفندق بعدم تواجد جماهير داخل الفندق او في المنطقة المحيطة بالفندق لضمان تركيز اللاعبين وكذلك لضمان تطبيق كافة الإجراءات …

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