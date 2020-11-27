شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على فعالية تحدي دبي للجري 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّل تحدي دبي للياقة 2020 ظاهرة لافتة، تجلّت فيها أسمى صور الوحدة بين أفراد المجتمع من خلال المشاركة الكبيرة في تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي، الفعالية الأكبر من نوعها على مستوى المدينة.

وقد أتيح للمشاركين من كافة الأعمار ومختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية الجري أو الهرولة أو المشي للمسافات التي اختاروها وضمن المسارات التي فضّلوا الانطلاق منها في مواقع مختلفة حول المدينة.

واختبر كثيرون مهاراتهم من خلال الجري لمسافات أطول على المسارات المفضلة لديهم في القدرة، وند الشبا، ودبي أوتودروم، وشارع شاطئ جميرا، ونخلة جميرا، فيما استفادت العائلات والأطفال من متعة الجري في الهواء الطلق في عدد من الحدائق العامة الموزعة على كافة أنحاء المدينة.

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