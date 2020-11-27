تعرف على بدلاء الأهلي والزمالك في «نهائي القرن»

تلعب دكة البدلاء دورًا مهمًا في المباريات الحاسمة والمصيرية، مثل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك، والذي سينطلق بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي.

ويلعب الزمالك مع الأهلي في التاسعة من مباريات اليوم على ستاد القاهرة في المباراة التي تعرف بـ"نهائي" القرن.

وأعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مباراة "نهائي القرن" والذي جاء بدون مفاجآت.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشه

خط الهجوم: مروان محسن

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

على الجانب الآخر، أعلن المدير الفني لنادي الزمالك، البرتغالي جيمي باتشيكو، عن تشكيل الفريق الذي سيواجه به الأهلي.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: أحمد عيد - محمد عبدالغني - محمود علاء - إسلام جابر

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - شيكابالا - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو

الهجوم: مصطفى محمد

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك كل من: كاسونجو ومحمد عبدالسلام وحازم إمام وجنش وأوناجم وعمر السعيد وكريم بامبو.