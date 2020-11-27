مفاجأة وحيدة.. تشكيل الأهلي والزمالك في «نهائي القرن»

أعلن كل من المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ونظيره بنادي الزمالك البرتغالي باتشيكو، عن تشكيل الفريقين اللذين سيخوضان بهما مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا .

الأهلي

وبحسب ما نشره موقع قناة "صدى البلد"، فإن تشكيل الأهلي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشه

خط الهجوم: مروان محسن

الزمالك

على الجانب الآخر، أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرتغالي باتشيكو، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في نهائي القرن.

وبحسب ما نشرت صحيفة "الشروق"، فإن تشكيل الزمالك جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: أحمد عيد - محمد عبدالغني - محمود علاء - إسلام جابر

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - شيكابالا - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو

الهجوم: مصطفى محمد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك في التاسعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، بدون حضور جماهيري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعد مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا هي الأولى في تاريخ القارة السمراء بين فريقين من دولة واحدة، ليعد إنجازًا تاريخيًا وحدث فريد من نوعه لذلك أطلق عليه "نهائي القرن".